السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودو

القيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

الخارجية: نقل الإيراني مصاب السفينة «سافيز» إلى عُمان

الداخلية تنظم فعالية (اليوم التوعوي المفتوح) للمشاركين في أعمال الحج

«الحج» تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية

20 مليوناً لصيانة 140 مسجداً بـ «المركزية» والمداخل

استمرار تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات

بريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة

رئيس رابطة دوري المحترفين يشكر القيادة على إعلان إستراتيجية دعم الأندية

موجة حارة جدا تجتاح الولايات المتحدة.. والسلطات تحذر

الطيران العراقي يدمر مقرا لـ داعش في جنوب غربي الموصل

إنقاذ 3 دنماركيين وسعوديَيْن وكندي بالربع الخالي

// يتبع //

06:17ت م

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الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش في وفاة الرئيس الأسبقالقيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودوالقيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقياالخارجية: نقل الإيراني مصاب السفينة «سافيز» إلى عُمانالداخلية تنظم فعالية (اليوم التوعوي المفتوح) للمشاركين في أعمال الحج«الحج» تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية20 مليوناً لصيانة 140 مسجداً بـ «المركزية» والمداخلاستمرار تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والأمريكيةبريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلةرئيس رابطة دوري المحترفين يشكر القيادة على إعلان إستراتيجية دعم الأنديةموجة حارة جدا تجتاح الولايات المتحدة.. والسلطات تحذرالطيران العراقي يدمر مقرا لـ داعش في جنوب غربي الموصلإنقاذ 3 دنماركيين وسعوديَيْن وكندي بالربع الخالي// يتبع //06:17ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.