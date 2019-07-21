مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس

السبت 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

05:40ت م

0143



www.spa.gov.sa/1948884 السبت 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس05:40ت م0143

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.