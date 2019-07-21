السعودية اليوم / الأرصاد الأمريكية تحذر من موجة حر تناهز 38 درجة مئوية



واشنطن 17 ذوالقعدة 1440هـ 20 يوليو 2019 م واس

حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من موجة حر تناهز 38 درجة مئوية في مدن أمريكية بينها نيويورك وواشنطن، وقد تتجاوزها.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن نحو 150 مليون شخص سيتأثرون بموجة الحر التي ستمتد من سهول الوسط الغربي إلى ساحل المحيط الأطلسي, فيما فتحت مدينة نيويورك 500 مركز لتمكين السكان من تجنب الحر.

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