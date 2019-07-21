رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر منصة أبشر المرور

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي توفر عدة خدمات للمواطن تساعد على توفير الوقت والجهد من أجل إنجاز المعاملات الحكومية والمهام الرسمية بطريقة إلكترونية وأنت في مكانك، وفيما يخص المرور والمخالفات المرورية قدمت وزارة الداخلية طريقة لـ الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية أو برقم اللوحة من خلال أبشر كما أتاحت أيضاً الاعتراض على المخالفات سواء على القيمة أو العدد وذلك من خلال رابط أبشر – طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية، وفي هذا الشأن قررت الإدارة العامة للمرور تحديد لائحة لضبط المخالفات وأوضحت قيمة الغرامات والعقوبات الواقعة على كل من يخالف القوانين وذلك من خلال اسعار المخالفات المرور الجديدة والعقوبات والغرامات في السعودية، وهذا من أجل تحقيق السلامة والأمان في جميع الطرق بالمملكة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق أنه تم نقل جميع خدمات أبشر على منصة أبشر الجديدة أبشر أفراد وأبشر أعمال Absher.sa والتي تقدم جميع الخدمات بتقنية أعلى ومن خلال خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية فيها تمكن المواطن والمقيم من معرفة المخالفات المسجلة سواء له أو لأحد من أفراد أسرته المكفولين وذلك بخطوات بسيطة على النحو التالي:-

سجل دخول على أبشر المرور.

عليك بتعبئة البيانات التي تطلب منك في الخانات المخصصة لذلك.

وبعد ذلك سوف تظهر جميع المخالفات بالمكان التي حدثت فيه والوقت أيضاً.

وفي نهاية الصفحة تجد قيمة المخالفات أو العقوبات المقرر عليك سدادها.

يمكنك استعلام عن المخالفات عبر الاتصال على رقم المرور المجاني بالاتصال على 1292888 من الهاتف الثابت.