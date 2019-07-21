الآن إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز وأهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتدني أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتهم الأساسية، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار للعديد من الخدمات والسلع والمحروقات، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولة المملكة، من أجل تطبيق التوزان الإقتصادي والمالي، وتحقيق نظرية المملكة ورؤيتها للعام 2020، وتهدف من خلال هذه المساعدة إلى تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر في المملكة.

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تقدم تلك المساعدة بشكل دوري من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،هذا وقد تم إطلاق تلك المساعدة للمواطنين داخل المملكة من خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وذلك من اجل مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً والأشد فقراً وذلك من خلال مساعدة مالية تقدم لهم بشكل دوري، ويتم صرف تلك المساعدة وفقاً للعديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في تلك الأسر .

شروط الضمان الإجتماعي لإستحقاق مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون ذلك المتقدم بالغ لسن 35 عاماً الحد الأعلي هو 30 ألف ريال سعودي لمساعدة المقطوعة يتم تحديد تلك المساعدة وفقاً لدخل الاسرة وعلى عدد أفرداها

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يمكنك عزيزي المواطن الإستعلام عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنــا، أو من خلال الإتصال على الرقم التالي 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة .

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