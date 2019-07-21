هنا.. رابط التسجيل بالمسار الالكتروني حجاج الداخل 1440هـ عبر موقع وزارة الحج بالمملكة السعودية...

الألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية،يبحثون عن طريقة التسجيل في الحج من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرية،وذلك بهدف توفير لهم سبل الراحة وتيسير الإجراءات على الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440، وخصوصاً مع إقتراب موسم الحج.

ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على طريقة التسجيل في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرية،بهدف توفير لهم سبل الراحة وتيسير الإجراءات على الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440 هجرية.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440: وضعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية،موقع الكتروني من أجل توفير لهم سبل الراحة وتيسير الإجراءات على الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440،ومواجهة أي صعوبات أو مشاكل تواجه المواطنين أثناء عملية أداء مناسك الحج. طريقة التسجيل في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هــ: الألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية،يبحثون عن طريقة التسجيل في الحج من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرية، وذلك بهدف توفير لهم سبل الراحة وتيسير الإجراءات على الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440 هـ، وخصوصاً مع أقتراب موسم الحج،وذلك من خلال الخطوات التالية: 1- الدخول على موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440. Advertisements 2- ثم إضافة البيانات الشخصية لك. 3- ثم تحديد باقة الحج. وعقب ذلك اطبع الفاتورة عقب سداد الرسوم وإصدار التصريح الخاص بالحج. ويتمني موقع نجوم مصرية،لحجاج بيت الله الحرام،حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا بإذن الله،داعين المولي عزوجل أن يحفظ الأمة العربية والأسلامية من كل شر،وأن يوحد صفوفنا تحت راية واحدة .

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