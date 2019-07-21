شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيسي بنجلاديش والوزراء الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».

من جهة أخرى، عد خادم الحرمين، تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، إنجازاً عربياً أسعد الجميع.

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جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان أمس (السبت) ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس البطولة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب بن صالح عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لملك بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.