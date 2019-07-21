شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يواسي عبدالحميد وشينزو آبي ويهنئ صالح وفيليب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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وقال الأمير محمد بن سلمان: «بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».

وفي سياق آخر، هنأ ولي العهد، رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق. كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لملك بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.