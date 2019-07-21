«الحج» تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية

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جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) @abdulaziz حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع الشركات غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على عدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن لجان المراقبة والمتابعة رصدت حالات فردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأكد أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي خصصته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة.

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع الشركات غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على عدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن لجان المراقبة والمتابعة رصدت حالات فردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأكد أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي خصصته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة.

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