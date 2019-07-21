شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع للمياه بملياري ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

كشف تقرير حديث عن مشاريع شركة المياه الوطنية، عن مشروع شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه في «الشعيبة» على ساحل البحر الأحمر، كباكورة مشاريع الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويعمل المشروع بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب في اليوم، تسهم في تعزيز المياه بمنطقة مكة المكرمة، ويعد أحد أسرع المشاريع تنفيذاً في العالم، إذ تم تنفيذه في 21 شهرا بقيمة (1.175.977.696) ريالا سعوديا، وحقق نسبة محتوى محلي بلغت 58% من إجمالي تكاليف الإنشاء، ومستويات منخفضة في مجال استهلاك الطاقة، وبدئ تشغيله بالكامل بأيدٍ سعودية 100% في 27 مايو الماضي.

من جانب آخر، نفذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع خط لنقل المياه المحلاة بسعة 577 ألف متر مكعب يومياً من محطة الشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع ترقية نظام النقل إلى خزانات «قويزة» بجدة، ومضاعفة السعة إلى 620 ألف متر مكعب يومياً بإجمالي تكلفة تتجاوز 875 مليون ريال، إلى جانب مشروع وحدة تحلية بالشعيبة بتقنية التبخير بسعة 91.2 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 465 مليون ريال.

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وعلى صعيد متصل، تنفذ شركة المياه الوطنية مشروع الخزانات الإستراتيجية بسعة 560 ألف متر مكعب، وتبلغ مشاريع الخزن المائي بمكة المكرمة الجديدة 4 خزانات بمنطقة الشهداء بسعة إجمالية 560 ألف متر مكعب، سعة كل خزان 140 ألف متر مكعب، بتكلفة مالية تجاوزت 182 مليون ريال، بهدف مواكبة الطلب على المياه في المسجد الحرام.

وثمة مشاريع لشبكات المياه في العاصمة المقدسة يستفيد منها 87.400 نسمة، بتكلفة تتجاوز 126 مليون ريال، لزيادة نسبة تغطية خدمت المياه عبر الشبكات في مدينة مكة المكرمة، ويخدم 3 أحياء بمكة المكرمة (العوالي، النسيم، وبطحاء قريش)، ونفذت بأطوال شبكات بلغت 150 كيلو مترا، وتخدم 4600 عقار في تلك الأحياء.

أما مشاريع شبكات الصرف الصحي في العاصمة المقدسة، فيستفيد منها 267 ألف نسمة، بتكلفة تتجاوز 309 ملايين ريال، بهدف زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي عبر الشبكات في مكة المكرمة، وتخدم 4 أحياء (العوالي، الشوقية، الشرائع، وبطحاء قريش)، بأطوال تبلغ 4.12 كيلو متر طولي.