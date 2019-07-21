شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليوناً لصيانة 140 مسجداً بـ «المركزية» والمداخل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدين مع مؤسستين وطنيتين لمدة 3 سنوات، لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم وحجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال،

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.