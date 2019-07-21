شكرا لقرائتكم خبر عن 1411 معلماً ومعلمة يجتازون 49 برنامجاً تدريبياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم)

اجتاز 1411 معلماً ومعلمة 49 برنامجاً تدريبياً في الأسبوع الثاني من التدريب الصيفي المنفذ في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين - بنات) وعدد من مكاتب التعليم، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والمتضمنة عددا من الحقائب التدريبية المتنوعة التي تناسب المعلمين والمعلمات بكافة تخصصاتهم، بالإضافة إلى مسار التدريب في أساسيات اللغة الصينية الممتد لأربعة أسابيع.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم محمد الربيش، أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي شهد إقبالاً كبيراً من قبل شاغلي الوظائف التعليمية بمختلف مكونات المشهد التعليمي للالتحاق بالبرامج التدريبية، والتي جاءت متنوعة وملبية لاحتياجات المتدربين ورغباتهم.

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وأضاف، قدمت عدد من الحقائب التدريبية والمتمثلة بفن ومهارات القيادة، وأساسيات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والاختبارات الدولية والوطنية - التطلعات وفرص النجاح، ومهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين لإساءة المعاملة والإهمال، والنظرية البنائية وتطبيقاتها، والتعليم والتعلم وفق منحى STEAM، والبحث العلمي، وتحقيق الأهداف في تدريس اللغة الإنجليزية، والتقنيات الحديثة للقرآن، والحد من التنمر بين الطلبة في المدارس، وخرائط المفاهيم، والتخطيط الشخصي، وفنيات تعديل السلوك، وإدارة الوقت، وتطبيقات قوقل التعليمية، والمنصات التعليمية الإلكترونية، وخدمات قوقل لتطوير بيئة العمل، ومهارات القرن 21، ومنهجية STIM للعلوم والرياضيات، والتعلم النشط في مناهج الرياضيات المطورة، والتعليم القائم على الكفايات، وآلية بناء شراكة فاعلة مع المدرسة ارتقاء.

وأشارت مديرة التدريب التربوي في تعليم القصيم (بنات) بشرى العنزي، إلى أن عدد المتدربات في الأسبوع الثاني بلغ 512 متدربة بزيادة فاعلة عن الأسبوع الأول، وهو ما انعكس إيجاباً على البيئة التدريبية، مبينة أن عدد البرامج المنفذة 21 برنامجاً.

وذكرت أن الحقائب التدريبية متنوعة وشاملة، وتضمنت الاختبارات الدولية والوطنية التطلعات وفرص النجاح، والمهارات المهنية والشخصية لمعلم القرن 21، والأدوات الرقمية التعليمية1، ومهارات الكشف والتدخل المبكر، والجدارات الفاعلية الشخصية 1، واستخدام خرائط المفاهيم في التعليم والتعلم، والتعلم التعاوني، وخصائص النمو وتطبيقاتها التربوية، وحقيبة التعلم المعتمد على المشروعات، وأساسيات الأمن السيبراني، والتعليم بالاستقصاء، والتعلم النشط، والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال، والبحث الاجرائي، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وجدارات التعليم والتعلم 1، وممارس القيادة 1، والتحفيز وإثارة الدافعية.