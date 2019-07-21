شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوقف تشكيل لجنة السلامة المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) وجه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهمات الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم. وجه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهمات الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم. وكانت الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بتشكيل لجنة السلامة المرورية في كل مدرسة، على أن يرأسها قائد/ قائدة المدرسة، ويتكون أعضاؤها من: المعلم المناوب، المعلمة المناوبة (منسق، منسقة) الأمن والسلامة المدرسية، وحددت الوزارة مهمات اللجنة بعمل خطة لدخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، ومتابعة الحركة المرورية في بداية اليوم الدراسي ونهايته وتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق ‏.



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