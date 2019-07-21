بيشة: التحقيق في «نمل المغذي» بالمستشفى

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جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني عددا من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله بالمحافظة للتحقيق على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر به وجود نمل على أنبوب محلول مغذ وريدي. وقالت صحة بيشة في بيان لها إن مدير الشؤون الصحية نفذ جولة في المستشفى لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها، والتحقيق في المقطع المنشور. وأضافت أنه عقد اجتماعا عاجلا مع عدد من مسؤولي الصحة والمستشفى، وقرر التحقيق مع عدد من المسؤولين في المستشفى.

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني عددا من المسؤولين بمستشفى الملك عبدالله بالمحافظة للتحقيق على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر به وجود نمل على أنبوب محلول مغذ وريدي. وقالت صحة بيشة في بيان لها إن مدير الشؤون الصحية نفذ جولة في المستشفى لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها، والتحقيق في المقطع المنشور. وأضافت أنه عقد اجتماعا عاجلا مع عدد من مسؤولي الصحة والمستشفى، وقرر التحقيق مع عدد من المسؤولين في المستشفى.

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