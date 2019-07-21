شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 دنماركيين وسعوديَيْن وكندي بالربع الخالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنقذت الدوريات البرية بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي في حرس الحدود 6 أشخاص علقت مركبتهم في منطقة نائية بالربع الخالي؛ 3 دنماركيين وسعوديان وكندي، مساء أول أمس (الجمعة).

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني لـ "الخليج 365" «أن بلاغا ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من مواطن يفيد بتعلق سيارتين بالرمال يستقلهما 6 أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو (٨٤ كيلو متر بالربع الخالي)، وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم، وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتين العالقتين بالرمال، ومواصلة رحلتهم».

وأكد أن من مهمات مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.