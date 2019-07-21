ترامب يحرج مدير "ناسا" خلال الاحتفال بذكرى "أبولو 11"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا مجددا على مدير وكالة "ناسا"، جيم برايدنستاين بشأن مشاريعها الفضائية، خلال لقاء مع رائدي الفضاء في مهمة "أبولو 11"، الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقائه بباز ألدرين ومايكل كولينز رائدي الفضاء من مهمة "أبولو 11"، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "للذهاب إلى المريخ، يجب على ما يبدو الهبوط أولا على القمر"، وعُقد هذا اللقاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لهبوط الإنسان لأول مرة على سطح القمر في 1969.

وكان ترامب كتب في تغريدة عبر موقع "تويتر" في يونيو/حزيران: "نظرا إلى كل الأموال التي ننفقها، على ناسا أن تتوقف عن التحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا هذا الأمر قبل 50 عاما، يجب أن تركز على أمور أكبر بكثير من التي نقوم بها، بما في ذلك المريخ".

وأوضحت وكالة "ناسا" حينها أن خطتها تقضي بإرسال مهمة مأهولة إلى القمر في 2024 قبل الانتقال إلى المريخ في العقد التالي.

وسأل ترامب مدير وكالة ناسا الذي كان واقفا في موقع قريب منه: "ألا يمكننا حقا الذهاب مباشرة إلى المريخ من دون المرور بالقمر؟"، ورد جيم برايدنستاين: "القمر حقل تجارب"، موضحا أن هذه التجربة على القمر من شأنها المساعدة في وضع تصور أفضل للمركبات والمعدات اللازمة لإرسال مهمة مستقبلية إلى المريخ (ما يتطلب سنوات عدة في مقابل نحو 10 أيام لمهمات القمر).

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وبعدما بدا غير مقتنع بالإجابة، توجه ترامب نحو باز ألدرين ثم مايكل كولينز سائلا: "ما رأيكما؟"، فأجاب كولينز بلا تردد: "فلنذهب مباشرة إلى المريخ"، وتابع ترامب: "أنا أفضل لو يتم الذهاب مباشرة إلى المريخ.. ففي النهاية، من منا يفقه في الموضوع أكثر من هذين الرجلين؟"، ما أثار ضحكا جماعيا بين الموجودين.

وما كان أمام جيم برايدنستاين سوى التوضيح مجددا بأن "المشكلة في إرسال بعثة مباشرة إلى المريخ هي أننا سنكون أمام مشكلات كثيرة من دون حل".

وبعد حوار استمر بضع دقائق، قاطع دونالد ترامب رئيس وكالة "ناسا" قائلا: "أود الإشارة فقط إلى أن جيم برايدنستاين كان برلمانيا جيدا يدعمني في أكثر الأوقات لكن ليس طوال الوقت".

ولفت إلى أن تعيين برايدنستاين على رأس وكالة الفضاء الأمريكية سنة 2017 "لم يكن قرارا بهذه السهولة"، لكنه بدا غير نادم على هذا الخيار، إذ وصفه بأنه رجل "رائع".

وطلب ترامب من نائبه مايك بنس الواقف خلفه تقييم جيم برايدنستاين، فأجاب: "أتشارك حماستكم"، ثم أعطى ترامب الكلمة إلى باز ألدرين.

وقال رائد الفضاء: "أشعر بالخيبة لما آل إليه الوضع في السنوات الـ10 أو الـ15 الماضية"، منتقداً المركبة التي طورتها ناسا للعودة إلى القمر التي سُميت "أوريون" والتي اعتبر أنها غير قادرة على التحرك في مدار القمر.

عندها توجه ترامب مباشرة بالسؤال إلى برايدنستاين قائلا "ما رأيك يا جيم؟"، فردّ الأخير بوجه مكفهر: "نحن نعمل على هذا الأمر"، وأضاف الرئيس الأمريكي: "أريدك أن تسمع آراء الآخرين، ثمة أناس يريدون فعل الأمور بطريقة مختلفة، لذا عليك أن تسمع من باز والآخرين... مفهوم؟"، فأجاب جيم برايدنستاين: "نعم سيدي".