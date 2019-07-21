التقديم في برنامج “سكني” والمناطق التي يشملها بالمملكه 2019

برنامج سكني هو برنامج مقدم من وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، والذي يهدف بدوره الي، تسهيل الحصول علي العقارات السكنية المتنوعه من خلال بعض الخطوات السهلة و السلسة، وذلك بهدف رفع نسبة التمللك للمواطنيين المسجليين في وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، ويعد هذا البرنامج مخصص للمواطن بالدرجة الاولى.

برنامج سكني

يعد برنامج سكني المقدم من وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، والذي تم اطلاقه في عام 2017، والذي قام علي تخصيص 280 الف عقار سكني في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، والذي تم تقسيمه كالاتي 120 الف وحدة سكنية جاهزة، 75 الف قطعة ارض سكنية، و 85 الف رقم جديد تابع لصندوق التنمية العقارية ابتداء من شهر فبراير 2017، كما انه من المتوقع ان يتخصص في عام 2018 اكثر من 300 الف عقار سكني في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، كما بيينة الوزارة انه سوف يتم اعلان اسماء المستفيدين في يوم 15 من كل شهر.

تصريحات المدير العام لصندوق التنمية

وقد صرح المدير العام لصندوق التنمية العقارية والمشرف علي برنامج ” سكني ” ” خالد العمودي” انه تزامنا مع اعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي تأتي هذه العقارات السكنية والتمويلية، ووفق توجيهات القيادة الرشية وما تقده من دعم وتسهيلات لرفع نسبة التملك لدي المواطن، بما يتماشي مع اهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

المناطق التي يشملها البرنامج

وقد اوضح المتحدث الرسمي لوزارة الاسكانى ” سيف بن سالم السويلم ” ان برنامج ” سكني ” يسمل جيع المناطق بختلف المدن والمحافظات، بالاضافة الي تنوع العقارة السكنية لكي تلبي كل رغبات فئات المجتمع.