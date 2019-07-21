جدارة وظائف إدارية التقديم على توظيف وزارة المالية و الحرس الوطني للرجال والنساء

تقديم جدارة وظائف إدارية سيكون هو رابط دخول الخريجين والخريجات لشغل وظائف وزارة المالية الإدارية، وكذلك وظائف وزارة الحرس الوطني للرجال والنساء من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المطلوبة من بين شروط القبول والتسجيل في منصة جدارة الخدمة المدنية بعد تسجيل الدخول، وتم نشر التفاصيل الخاصة بكل إعلان بما في ذلك المسميات والمراتب الوظيفية التي سيتم التعيين عليها، وفترة فتح بوابة التوظيف الإلكتروني من موقع وزارة الخدمة المدنية، وعدد الوظائف المطلوبة لكل وزارة على حدى.

تستقبل بوابة التوظيف جدارة التقديم على الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها كلاً من، وزارة الحرس الوطني لشغل عدد 94 وظيفة إدارية للجنسين، وكذلك وظائف وزارة المالية السعودية لشغل عدد 59 وظيفة إدارية للرجال والنساء، وفق شروط وضوابط ألية تقديم جدارة وظائف إدارية للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وما يرد من ضوابط أخرى تخص لكل مسمى وظيفي وفق الشروط الخاصة للتوظيف بكل وزارة على حدى.

مواعيد تقديم جدارة وظائف إدارية

التقديم على إعلانات الوظائف الإدارية الأحدث عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية، ستكون خلال الفترة من الأحد الموافق 18 ذو القعدة وحتى الخميس 22 ذو القعدة 1440، عبر تسجيل الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني من موقع وزارة الخدمة المدنية عبر حساب المستخدم أو من خلال النافذ الوطني الموحد، وعندها يمكن الإطلاع على ضوابط وتعليمات القبول والتسجيل بكل إعلان وظيفي، وهما وظائف وزارة المالية، و ووظائف وزارة الحرس الوطني على عدة مراتب وظيفية، وسيكون تقديم جدارة وظائف إدارية متاح للخريجين والخريجات على مدار 24 ساعة طوال فترة التقديم الإلكترونية.

وظائف وزارة الحرس الوطني الإدارية

نجمل لكم ما جاء في إعلان توظيف وزارة الحرس الوطني للوظائف الإدارية للرجال والنساء بعدد 94 وظيفة شاغرة، ومنها التخصصات المطلوبة والمؤهلات العلمية حسب احتياج الجهة وفق دليل التصنيف، والمراتب الوظيفية التي سيتم التعيين عليها.

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وظائف وزارة المالية الإدارية

بلغ عدد وظائف وزارة المالية الإدارية 59 وظيفية، سيتم التقديم عليها من منصة التوظيف جدارة الخدمة المدنية، على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وستفعل بوابة التسجيل في الثامنة صباحاً اليوم الأحد، وحتى الساعة 11 مساء يوم الخميس المقبل 22-11-2019 ، والتفاصيل بالكامل موضحة أدناة.

رابط جدارة الخدمة المدنية

التسجيل في جملة الوظائف الإدارية الموضحة بعالية من حساب المستخدم على بوابة توظيف وزارة الخدمة المدنية، من خلال رابط تسجيل دخول جدارة ثم التأكد من صحة البيانات قبل تسجيل استمرار الالتحاق بأي وظيفة .