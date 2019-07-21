الهيئة العامة للرياضة السعودية تقدم 50 مليون ريال دعم للأندية في الموسم الجديد

يعتبر الدوري السعودي لكرة القدم واحداً من أهم وأمتع الدوريات في المنطقة العربية، حيث يشهد منافسة شرسة كل موسم من أندية عدة على لقب البطولة، كما يتمتع الدوري السعودي بجماهيرية كبيرة نسبياً، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الدول سكاناً في منطقة الخليج العربي، وتوفر القدرات المالية للأندية الفرصة لجذب مواهب كروية من مختلف دول العالم وخاصة من دول أمريكا الجنوبية وقارة أفريقيا.

دعم 50 مليون ريال سعودي لجميع الأندية السعودية

قام السيد الأمير تركي بن عبد العزيز رئيس هيئة الرياضة السعودية بالإعلان عن تقديم الهيئة بناء على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف تقوم بتقديم دعم مالي يصل إلى 50 مليون ريال سعودي، على أن يقدم هذا الدعم النقدي لجميع فرق كرة القدم المشاركة في دوري المحترفين السعودي للعام المقبل، ويبدأ الدوري في شهر أغسطس المقبل وتحديداً يوم 22 أغسطس 2019.

أهداف دعم الأندية السعودية لكرة القدم

وفق بيان هيئة الرياضة السعودية فإن هدف استراتيجية الدعم المادي لأندية كرة القدم السعودية يتلخص في عدة نقاط هي: