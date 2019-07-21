موعد ورابط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي برقم الطلب 1440 هــ

نرصد لكم متابعينا من خلال نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المستفيدين من المقطوعة عن توقيت صرف المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن الفئات المستحقة وشروط الإستفادة من المساعدات المقطوعة، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتسعى الوزارة من خلال تلك المقطوعة إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار الخدمات والسلع والمحروقات، وذلك منذ تطبيق الضريبة المضافة في العام المنصرمن وتسعى المملكة إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الشخص الذي لا يقدر على العمل . حالات العجز المؤقت الأسر ذات الدخل المحدود أو التي لاتقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية . الأرامل والايتام والمطلقات. أسر السجناء . الأسر التي تغيب عنها رب الأسرة .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يبلغ المستفيد 35 عاماً وذلك من أجل الحصول على مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل . أن يمر عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على مساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي . تقدم المساعدة للأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات كأولوية لهم من بين الفئات الأخرى . يمثل 30 ألف ريال سعودي هو الحدي الأعلى لبرنامج المقطوعة يتم تحديد قيمة مساعدة المقطوعة بناءاً على الدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة .

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بإنشاء رابط من أجل الإستعلام عن قيمة مساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة لكافة الاسر ذات الدخل المحدود، وقد عمدت الوزارة على تصميم الموقع من أجل التسهيل والتيسير على المواطن السعودي وتوفير الوقت والجهد، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنـــا