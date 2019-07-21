تعرف علي “نظام الاقامة المميزه في السعودية”

في ظل التطويرات التي تقوم بها السلطات السعودية للقضاء علي الاقامات الغير قانونية وتنشيط الاقتصاد، فقد عكفت السلطات السعودية علي استكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاقامة المميزه، والذي اقره مجلس الوزراء، وقد أقرت الوزاره بعض الشروط للحصول علي هذه الاقامة، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم بعض هذه المزايا والشروط لهذا النظام.

الاقامة المميزة بالمملكة

قد اقر مجلس الشوري السعودي نظام الاقامة المميزة، والتي من مزاياه انه يعطي لصاحبه حرية السفر والتملك والتنقل كيفما يشاء، والتي بدورها سوف تلغي نظام الكفيل كليا، ومن بين المزايا ايضا التي تعطيها الاقامة المميزة لصاحبها، يمكن الان لصاحبها ان يمنح اقامة لأسرته و استصدار زيارة الاقارب وتملك العقارات وذلك بعد القيام بدفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، ومن ضمنها حرية الخروج من السعودية والعودة اليها ذاتيا، ومزاولة التجارة والبيع والشراء، كما تقرر السلطات السعودية انشاء مقر يختص بادارة هذا النظام، وان يكون له نظام اداري ومالي مخصوص باشراف لجنة من الوزارة.

شروط الحصول علي الاقامة المميزة

ومن شرط الحصول علي الاقامة المميزة ان يقدم المقيم جواز سفر ساري، وان لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، وان يقدم سجل جنائي يثبت عدم تورطه او وجود اي سوابق، وان يقدم تقرير صحي يثبت عدم اصابته باي امراض، بمجرد الموافقة علي طلب المقدم يجب عليه سداد المقابل المالي والتي تحدده اللائحة التنفيذية، في حالة الموافقه علي الطلب يجب دفع المبلغ التي تحدده اللائحه التنفيذية في خلال 30 يوم مصحوب بوثيقة تأمين صحي.

تفاصيل جديدة عن الاقامة المميزة

في ظل المجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من تطوير لخدمة الاقامة المميزة، فقد اصدرت المملكة العربية السعودية بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بهذا النظام، والتي جائت علي هذا النحو، ان النظام سوف يشمل نوعين من الاقامة، الاقامة الدائمة والاقامة المؤقتة والتي تكون مدتها عام كامل، مع امكانية التجديد، ومع ضرورة الحفاظ علي الشروط التي ذكرناها مسبقا .