التسجيل في “حساب المواطن” والشروط الخاصة له بالمملكه

السلام عليكم متابعي مجلة “نجوم مصرية”، نقدم لكم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهاوية، حيث ان “حساب المواطن” برنامج رتبت له المملكة العربية السعودية من اجل بعض الاسر التي تعاني من التطورات الاقتصادية التي طرأت علي المملكة في الشهور الاخيرة، حيث ان يتم تحليل المشتركين في البرنامج وذلك عن طريق بعض الجهات المعنيه حتي يتم اعطاء مستحقي الدعم فقط في المملكة، وجاء ذلك التحليل عن طريق عدد افراد الاسرة والدخل الشهري لديها وهذا يكون بعد اتمام التسجيل في حساب المواطن.

شروط استحقاق التسجيل في حساب المواطن واستيفاء الشروط المحددة

تشترط المملكة للحصول علي دعم حساب المواطن ان يكون المستحق سعودي الجنسية، حيث يشترط ان يملأ بياناتة بدقه علي الموقع الرسمي بحيث تكون جميعها صحيحه وذلك لان كافة البيانات سوف تراجع عن طريق بعض الجهات المعنيه للتاكد من صحتها، كما تشترط قبول الاهلية والاستحقاق ان المتقدم يكون غير مرتبط إلى أي جهة إيواء بالمملكة، مع وجود بعض الاستثناءات وهي :

الزوج الغير سعودي الجنسيه المتزوج من زوجة سعودية.

الزوجة الغير سعودية الجنسيه المتزوجه من زوج سعودي.

الفئة التي تحمل بطاقات التنقل.

التسجيل في حساب المواطن

كما ذكرنا في الفقرة السابقة عن شرح للبرنامج الذي اصدرته المملكة مؤخرا عن استحقاق بعض الاسر نتيجة للتطورات الاقتصادية في البلاد، ولكن توجد فئة ليست بالقليله غير مسجله في “حساب المواطن” رغم استيفائها للشروط، نقدم لكم شرح للتسجيل في البرنامج عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.