شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية صرف أموال «الزكاة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الخديدي (جدة) أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بتحويل أموال الزكاة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ليتم صرفها لمستفيدي الضمان الإجتماعي. وأفادت عبر حسابها في «تويتر»، بأن الهيئة تحول جميع أموال الزكاة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



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