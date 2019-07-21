شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي عبدالحميد في وفاة الرئيس الأسبق لبنجلاديش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».



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