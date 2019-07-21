شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس الوزراء الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا ترو أي مكروه».