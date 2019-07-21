شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض )
بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».
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