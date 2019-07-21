باشرت شرطة منطقة الباحة اليوم (السبت) التحقيق في وفاة سيدة عشرينية. وأوضحت مصادر وفقًا لـ “عكاظ” ظهور آثار على المتوفاة ترجح تعرضها لأذى جسدي وعنف قبل استلامها في مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي. يذكر أن السيدة تبلغ من العمر 19 عاماً، ونقلت إلى طوارئ مستشفى بالجرشي العام، وظهر عليها آثار كدمات على كامل الجسم، ولفظت أنفاسها بوصولها للمستشفى. فيما أوضح الناطق الرسمي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد لعكاظ أن الموضوع لا يزال قيد الإجراء ووعد بموافاتنا بما يستجد في حينه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الباحة تحقق في وفاة عشرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.