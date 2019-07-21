ماذا قال خادم الحرمين الشريفين عن فوز الجزائر بالبطولة الأفريقية ؟

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والشعب الجزائري الشقيق، بفوز منتخب بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.
وقال خادم الحرمين، خلال اتصال هاتفي بالرئيس بن صالح، إن تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجاز عربي أسعد الجميع. من جهته، أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة. وتُوِّج المنتخب الجزائري باللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره السنغالي بهدف دون رد.
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