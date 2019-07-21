“الجمارك”: التبغ والسجائر للاستخدام الشخصي مستثناة من قرار الأختام الضريبية‎

استثنت الجمارك السعودية التبغ والسجائر الشخصية التي ترد مع القادمين للمملكة بحسب المنصوص عليه في نظام الضريبة الانتقائية، من قرار الإلزام بوجود الأختام الضريبية. وأوضح مسؤول العلاقات العامة في الجمارك السعودية علي الجعفري بحسب صحيفة “مكة” أن القرار الذي سيبدأ تطبيقه من تاريخ 23 أغسطس القادم، سيشمل أيضا السجائر الإلكترونية، حيث يطبق في البداية على جميع أنواع التبغ ومشتقاته.

وكانت الجمارك السعودية قد أعلنت أنه سيُمنع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل. ونصّ نظام الختم الضريبي على أنه علامة مميزة في شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية، ويُطلب ويوضع ويُتابع من خلال برنامج تحكُّم وتتبُّع، كما يُفعل إلكترونيا.