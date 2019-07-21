مواطن يقطع المسافة بين الباحة وأبها مشيا على الأقدام



قطع مواطن معظم المسافة الواقعة بين الباحة وأبها (363 كيلومترا) مشيا على الأقدام خلال 3 أيام ماضية. وقال في تصريح لـ"دوت الخليج"، إن المبادرة فردية لتجشيع رياضة المشي، لافتا إلى أن بعض الأماكن الوعرة التي تساعد في اختصار الطريق لم يتمكن من قطعها حفاظا على الجهد، وأن بحوزته غذاؤه والخيمة المصاحبة له طوال الرحلة.

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