%75 من شكاوى حقوق الإنسان ضد أزواج ومطلقين

كشف تقرير إحصائي صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد الشكاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية العام الماضي 2018 بلغت نحو 175 قضية، تقدم بها 20 ذكرا و155 أنثى، حيث كانت الدمام أكثر مناطق المملكة في عدد قضايا الأحوال الشخصية بواقع 73 قضية من إناث و3 قضايا من ذكور فقط.

49 جنسية

أوضح التقرير أن «شكاوى الأحوال الشخصية قُدّمت من قبل 49 جنسية تتقدمها السعودية بـ 153 قضية أحوال شخصية، وينتمي أصحاب القضايا إلى داخل المملكة وخارجها، وتتقدم الدمام عدد القضايا ثم الرياض فمكة المكرمة، وينتمي أصحاب الشكاوى أيضا إلى القصيم وجازان ونجران وعسير والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف».

وأضاف أن «الجنسيات غير السعودية توزعت كالتالي: 6 شكاوى للجنسية اليمنية، والسورية 3 قضايا، ثم المصرية والنيجيرية بعدد قضيتين لكل منهما، ثم قضية واحدة لكل من الجنسية الفلسطينية والسودانية والباكستانية والأفغانية والتشادية والمالية، و4 قضايا لجنسيات غير محددة».

الزوج والطليق

وفقاً للتقرير، يأتي الزوج في مقدمة الفئات الاجتماعية المتظلم منه، حيث قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مخاطبة الزوج 74 مرة ثم الطليق بـ58 مرة، وبلغ عدد المخاطبات الإجمالي 175 مخاطبةً، مع كل من: الزوج، الزوجة، الطليق، الطليقة، الابن، الأب، الأخ، الجد، أهل الزوجة، والد الزوجة، ابن الزوج، الأسرة.

النفقة والطلاق

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أوضح التقرير أن «أكثر قضايا الأحوال الشخصية تلك المتعلقة بالنفقة بواقع 36 شكوى، ومثلها الطلاق، ثم الحضانة بـ32 قضية، ثم الحرمان من الأولاد بـ27 شكوى، ثم عدم الاعتراف بالزواج والمطالبة بالطلاق بـ 17 قضية، وكان عدد شكاوى التعليق والهجر 16، ثم حرمان من الميراث بـ7 قضايا، ثم نزع ولاية بـ4 شكاوى».

175 قضية في الأحوال الشخصية

تقدم بها 20 ذكرا و155 أنثى.

الدمام أكثر مناطق المملكة في قضايا الأحوال الشخصية بواقع 73 قضية.

أكثر قضايا الأحوال الشخصية متعلقة بالنفقة بواقع 36 قضية ومثلها الطلاق.

الزوج أكثر المتظلم منه حيث تمت معه 74 مخاطبة ثم الطليق بـ58 مخاطبة.