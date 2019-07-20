حج / وزارة الداخلية تنظم فعالية "اليوم التوعوي المفتوح" للمشاركين في أعمال الحج



الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم، بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض، ونادي ضباط قوى الأمن بالرياض فعالية "اليوم التوعوي المفتوح"، وذلك للمشاركين بأعمال الحج من منسوبي قوى الأمن الداخلي والراغبين في أداء فريضة الحج.

وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالله العبد الكريم عضو التوجيه الفكري والمعنوي في الأمن العام، والدكتور قيس حداد رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى قوى الأمن.

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23:01ت م

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