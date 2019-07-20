مهرجان الورد يكرم سيدة بـ3 تذاكر سفر بعد تنظيفها مخلفات الزوار

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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أقدمت سيدة على تنظيف بعض المخلفات التي تركها بعض زوار مهرجان الورد والفاكهة في تبوك، في مشهد يدل على الأخلاق الكريمة والحرص البالغ على الحفاظ على الذوق العام.

وبحسب إدارة المركز الإعلامي بالمهرجان، بعد مشاهدتهم مقطع فيديو السيدة التي تم الاستدلال عليها من قبل إحدى عضوات المركز والتواصل معها، تم تقديم لها 3 تذاكر سفر لأي وجهة داخلية عبر الناقل الرسمي للمهرجان وهي الخطوط السعودية.