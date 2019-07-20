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وظائف شاغرة في أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، وبقيق.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي طب الطوارئ (الظهران): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب الطوارئ.
. أخصائي جراحة العظام- أطفال (الظهران): درجة الماجستير في تخصصات: (العظام، والطب الرياضي، وجراحة تنظير المفصل، وإعادة بناء المفاصل، وجراحة العظام عند الأطفال، وتصحيح التشوه، وجراحة اليد والأطراف العلوية، وجراحة الأورام العظمية، وجراحة إنقاذ الأطراف).
. أخصائي طب الطوارئ (بقيق): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب الطوارئ.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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