التصويت يحسمها: معسكر طويق في حفر الباطن

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن

حسم أهالي حفر الباطن استضافة محافظتهم لمعسكر طويق للناشئين، بعد أن أعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن التصويت لاختيار المدينة التي سوف يقام بها المعرض، والذي ضم كلًّا من مدينة أبها والعلا وحفر الباطن والأحساء.

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وحققت حفر الباطن نسبة 43%، ونافستها مدينة أبها بنسبة 26%، ومن ثم محافظة الأحساء بنسبة 22%، وحلت العلا في المرتبة الأخيرة بنسبة 9%.

وسوف يشارك في المعرض 324 متدربًا بهدف تزويدهم بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات، وتطبيقات الويب، ولغات البرمجة، وصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، إلى جانب تعليمهم طرق وتقنيات اختبار الاختراق وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه.

كما يهدف إلى ضمان إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها، وأساليب القيام بتحقيق جنائي رقمي على المصادر الرقمية المختلفة مثل الأجهزة، والشبكات الحاسوبية، والخوادم، وأخيرًا كيفية بناء معامل افتراضية لفحص البرمجيات الضارة وأساليب تحليلها والكشف عن وظائفها وتحديد مصادرها.