حريق مستودعين في المدينة المنورة

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعين.

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وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحادث والسيطرة عليه.