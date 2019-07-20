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حريق مستودعين في المدينة المنورة

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2019-07-20

حريق مستودعين في المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعين.

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وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحادث والسيطرة عليه.





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