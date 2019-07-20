وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

2019-07-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس عمليات- البولي بروبيلين: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

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. مهندس التحكم في العمليات- الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة تقنية المعلومات، أو هندسة الآلات).

. مهندس- مراقبة العمليات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)