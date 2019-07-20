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2019-07-20 قذيفة حوثية تصيب طفلين في الجوف اليمنية متابعات الخليج 365 - واس أصيب طفلان بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، على قرية الغيل غربي محافظة الجوف.

وذكر مصدر محلي يمني أن قذيفة هاون أطلقتها المليشيا، سقطت على منزل مما تسبب بإصابة طفلين بجروح بليغة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد استهدفت الأسبوع الماضي بمقذوف قرية الغيل أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة, بحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي في اليمن.









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