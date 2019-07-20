أشياء عليك معرفتها قبل سفرك خارج المملكة

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن هناك أشياء يجب أن يعرفها متابعات الخليج 365 قبل السفر خارج المملكة.

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وأوضحت الأحوال أن حصول الأبناء على بطاقة الهوية الوطنية متطلب أساسي لإصدار جواز السفر، مشددةً في الوقت نفسه على أن سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر.

ولفتت الأحوال إلى أنه يحظر حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي تجنبًا لفقدانها، وعند السفر بها لأحد دول التعاون يجب التأكد من أنها خالية من أي تلف.

وشددت الأحوال على ضرورة أن يكون صلاحية بطاقة السفر متبقيًا بها أكثر من 3 أشهر.