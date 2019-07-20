الان تتابع ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بفوز منتخب بلاده بكأس #أمم_أفريقيا لكرة القدم 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الأفريقية 2019 م. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لفخامته وللشعب الجزائري الشقيق.

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