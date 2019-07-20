الان تتابع رياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض الأماكن في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:33 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تسببت رياح شديدة ضربت محافظة جدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن. وانقطعت الكهرباء في حي الحرازات، وتعمل الجهات المختصة على إعادة التيار لوضعه الطبيعي، بحسب تغريدة للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض الأماكن في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.