لينك موقع “جدارة الإلكتروني” وشروط التسجيل بوظائف وزارة الحرس الوطني 1440 الشاغرة

وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية تعلن عن وظائف خالية لخريجي الجامعات،وقد قامت وزارة الحرس الوطني بعرض عدد من الوظائف و التي تصل إلي أربعة و تسعين وظيفة،ويمكن التقديم للوظائف الرجال و النساء،ويجب علي المتقدمين التوجه إلي موقع “جدارة” و كتابة المعلومات و السيرة الذاتية لإثبات أحقية كل مواطن بالوظيفة،وقد وفرت وظائف من الدرجة الرابعة،الخامسة،السادسة،السابعة و الثامنة.

موعد التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني للعام 1440 هـ

وقد أوضحت وزارة الحرس الوطني عن إتاحة تسجيل المواطنين بموقع “جدارة”،وذلك من يوم 18 الموافق الأحد و حتي يوم 22 الموافق الخميس من شهر ذي القعدة للعام الحالي 1440 هـ،و يتم التسجيل بموقع “جدارة” من الساعة 9:00 صباحا و حتي الساعة 12:00 مساء ولن يتم التسجيل لأي مواطن في حالة مخالفة الموعد الذي حددته وزارة الحرس الوطني عبر موقع جدارة السعودي للتوظيف.

لينك موقع جدارة للتقديم بوظائف الحرس الوطني للعام الحالي 1440 هـ

وقد أوضحت وزارة الحرس الوطني بأن التقديم يكون كالعادة علي موقع “جدارة” الإلكتروني،لمن يريد الحصول علي وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني،يذكر بأن وزارة العمل و التنمية الأجتماعية قد وفرت فرص عمل أثناء موسم الحج بشكل مؤقت عبر لينك بوابة “أجيري” للتسجيل بالعمالة المؤقتة بالسعودية 1440 أثناء موسم الحج،مع وجود بعض الشروط الواجب إتباعها،كما أعلنت وزارة المالية بالسعودية تعلن عن وظائف خالية لعام 1440 و التقديم عبر موقع جدارة https://eservices.mcs.gov.sa، يمكنك قراءة هذه المقالات للأطلاع علي المزيد من المعلومات.

طريقة طلب الوظائف من وزارة الحرس الوطني عبر موقع التوظيف السعودي “جدارة”

يتوجه المتقدم إلي رابط موقع “جدارة الإلكتروني” الخاص بالوظائف الحكومية .

الخاص . يتم أختيار وظائف الحرس الوطني .

. يقوم المتقدم بملئ البيانات الشخصية و التقديم و النقر علي حفظ،وينتظر حتي يتم الإعلان عن المستحقين للوظائف بوزارة الحرس الوطني.

شروط التقديم للوظائف بوزارة الحرس الوطني 1440 هـ