التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات 1440 بالمملكة العربية السعودية

في ظل مواكبة روئية المملكة العربية السعودية 2030، فقد انطلقت فكرة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، وذلك لكي يتم الاستثمار الامثل لأوقات من يعملون بالوظائف التعليمية في خلال الاجازات الصيفية، وذلك وفق افضل الطرق العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الاوقات،وذلك لتحسين مستوي التعليم و الاستفادة في تطوير التعليم والطلاب والمعلمين.

التدريب الصيفي للمعلمين

ولقد اطلقت المملكة العربية السعودية برنامج التطوير المهني والتعليمي تحقيق للاهداف الاتية، اولا تقديم مجموعه من البرامج التطويرية للذين يشغلون هذه الوظائف التعليمية بجميع التخصصات، وتوفير بيئه خصبة للتعلم المهني قائمة علي تدعيم اسثمار الاوقات الهادئة، ومن اهم اهداف برامج التطوير المهني التعليمي رفع مستوى الاداء المهني التعليمي وتحسين كفائته، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.

تحتوي برامج التطوير المهني التعليمي عل تطوير كبير، حيث وصل عدد المعلمين والمعلمات التي قامو بالتسجيل في هذا البرنامج الي 130 الف معلمة ومعلم، وبالتالي كانت هناك ذيادة في عدد برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات حيث وصل الي 5904 برنامج تطويري، وذلك تحت ظل التصريحات التي صدرت من قبل المشرف العام علي المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي الدكتور” محمد المقبل “، كما اوضح الدكتور احمد العيسي عن بدء اطلاق موقع مخصص لتدريب المعلمين في الصيف، واوضح دكتور احمد العيسي انه يجب علي كل من يرغب في التسجيل في برنامج التدريب الصيفي ان يقومو بالتسجيل من خلال هذا الموقع الرسمي.