شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بفوز بلاده بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،،برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019 م. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لفخامته وللشعب الجزائري الشقيق.



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