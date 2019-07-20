شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: رياح شديدة تقطع الكهرباء عن الحرازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تسببت رياح شديدة في محافظة جدة - حي الحرازات في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن. تسببت رياح شديدة في محافظة جدة - حي الحرازات في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه في تويتر أن الجهات المختصة تعمل على إعادة التيار لوضعه الطبيعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: رياح شديدة تقطع الكهرباء عن الحرازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.