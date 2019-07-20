وظائف غرفة الرياض بالسعودية 1440- 188 فرصة عمل إدارة التوظيف والتوجيه المهني

نتابع من جديد أخبار المملكة السعودية، وننقل لكم الأحداث الجارية باستمرار، كما نقدم إليكم جميع ما يهم المواطن السعودي في المملكة، وإليكم اليوم بعض الوظائف الشاغرة في المملكة في غرفة الرياض التجارية، حيث تطلب العديد من الرجال والنساء للعمل لديها في بعض الشواغر الإدارية، وظائف غرفة الرياض.

ونعرض لحضراتكم الكراتم أهم الوظائف الشاغرة وكيفية التقديم عليها ومواعيد التسجيل المحددة من قبل الشركات.

غرفة الرياض التجارية

تعد غرفة الرياض التجارية، إحدى المؤسسات الخدمية، والتي تهدف إلى احداث التضامن التجاري بين رجال الأعمال،حيث يلجأ أصحاب الأعمال التجارية إلى خلق مثل تلك المؤسسات، من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة وتنظيم أعمالهم عامة، والغرض من إقامتها طرح الفرص التجارية والخطط المتبعة أمام منسوبيها للإستفادة العامة، والعمل مع السلطات للتباحث في مصالح التجارة والعمل، والنهوض بالإقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

غرفة الرياض توظيف

قامت غرفة الرياض بالإعلان عن توافر عدد من الفرص الوظيفية،لكل من الرجال والسيدات للعمل في 6 شركات تابعة للقطاع الأهلي، بمسميات بائع ومدير معرص ومساعد مدير معرض و حارس أمن، فنية خط انتاج، موظف خدمة عملاء، استشارية مبيعات مركبات، عاملة انتاج، من الحاصلين على الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة والإبتدائية و درجة الدبلوم في تخصصات معينة.

وظائف غرفة الرياض

بائع.

مدير معرض.

مساعد مدير معرض.

حارس أمن.

فنية خط انتاج.

موظف خدمة عملاء.

استشارية مبيعات مركبات.

عاملة انتاج.

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