محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 11:04 PM Advertisements القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح؛ بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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