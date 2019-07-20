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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 تسبُّب رياح شديدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في حي الحرازات بجدة.
وأكد المركز أن الجهات المختصة تعمل على إعادة التيار لوضعه الطبيعي.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 10:34 PM
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 تسبُّب رياح شديدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في حي الحرازات بجدة.
وأكد المركز أن الجهات المختصة تعمل على إعادة التيار لوضعه الطبيعي.
، رياح شديدة في جدة تقطع التيار عن أجزاء من حي الحرازات ،
المصدر : الخليج 365
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