وزير التعليم يوجه بإيقاف تعميم “لجنة السلامة المرورية في المدارس”

وجه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

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