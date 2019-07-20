«صحة الطائف» تدشِّن العيادات المتخصصة لرعاية الأم والطفل

دشنت صحة الطائف، العيادات المتخصصة في الرضاعة الطبيعية، بـ«برج النساء والولادة»، بعد تجهيزها وإدارتها عن طريق متخصصين في مجال الاستشارة للرضاعة الطبيعية.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار رؤية «المملكة ٢٠٣٠»، والتي من ضمن مستهدفاتها وقاية الطفل والأم من الأمراض كافة، وذلك عن طريق دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومنع تداول بدائل حليب الأم.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه العيادة تستهدف تثقيف السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتوضيح أفضل الطرق الصحية لهذا الأمر. ووفق الاستراتيجية الموضوعة لتشغيل العيادات المتخصصة للرضاعة الطبيعية، فقد تم وضع آلية يمكن من خلالها تحويل الحوامل للعيادة حتى الولادة وما بعدها.

وستعمل تلك العيادات يوميًّا على فترتين طوال أيام الأسبوع؛ من أجل نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية.